Сеул сожалеет по поводу отказа КНДР от переговоров на уровне министров

2018-05-16 06:00 | www.trend.az | 7

Южная Корея выразила сожаление в связи с неожиданным отказом КНДР от проведения в среду переговоров на министерском уровне из-за американо-южнокорейских военных учений, говорится в распространенном в Сеуле заявлении министерства по делам национального объединения, передает РИА Новости.

"Односторонняя отсрочка переговоров Юга и Севера на высоком уровне под предлогом проведения регулярных американо-южнокорейских военно-воздушных учений не соответствует согласованной 27 апреля лидерами двух сторон Пханмунджомской декларации и вызывает сожаление", — отмечается в заявлении.

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