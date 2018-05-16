Канада, США и Мексика близки к заключению сделки по NAFTA - Трюдо

2018-05-16 06:33 | www.trend.az | 8

Канада, Соединенные Штаты и Мексика близки к заключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом во вторник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время визита в Калгари, передает ТАСС.

"Есть в высшей степени [хорошая возможность] получить результат, который бы устроил Соединенные Штаты, Канаду и Мексику, - цитирует политика телеканал CBC. - Мы продолжим в ближайшие дни усиленно работать, чтобы его получить". Премьер добавил, что переговорщики "уже очень близки" к перезаключению NAFTA.

По данным высокопоставленного источника СВС в канадском правительстве, в ближайшие 24 часа станет ясно, когда возобновятся переговоры по NAFTA. Он добавил, что это может произойти в конце текущей недели в Вашингтоне.