Путин: "Новое вооружение кратно повышает возможности России"

2018-05-16 07:23 | www.apa.az | 7

Новое вооружение РФ кратно повышает возможности России, на десятилетие обеспечивает сохранение стратегического баланса в мире. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на военном совещании.

"В этом году впервые были продемонстрированы наши перспективные образцы и система вооружений, не имеющих мировых аналогов. Они кратно повышают возможности по обеспечению безопасности России, на десятилетие вперед обеспечивают нам стратегический баланс, сохранение стратегического баланса в мире", — сказал Путин, отметив, что ход работы над этими системами обсуждался на предыдущих совещаниях.

"Мы знаем, что они находятся в разной степени готовности, будем и впредь держать эти вопросы в поле постоянного внимания", — добавил президент.