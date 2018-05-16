Один человек погиб при взрыве в медицинском центре в Калифорнии

2018-05-16 07:25 | www.trend.az | 7
По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили травмы во вторник в результате взрыва в здании медицинского центра в городе Алисо-Вьехо (округ Ориндж, штат Калифорния), передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.
По данным телеканала, в здании, где прогремел взрыв, шли строительные работы. В результате взрыва начался пожар, который потушили прибывшие на место пожарные. В качестве меры безопасности экстренные службы эвакуировали персонал и детей из располагавшегося рядом детского сада.