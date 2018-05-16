Изменятся ли тарифы по ОСАГО в Азербайджане? (Эксклюзив)

2018-05-16 08:00 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо пересмотреть тарифы по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), сказал в интервью Trend председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Мустафа Аббасбейли.

При этом, по словам председателя АСА, речь идет не о повсеместном повышении тарифов, а об их дифференциации.

"Мы думаем, что настало время пересмотреть тарифы по обязательному страхованию автогражданской ответственности. При этом мы предлагаем не просто увеличивать тарифы, а дифференцировать их так, чтобы тарифы в крупных городах отличались от тарифов на остальной территории страны. Если смотреть на убыточность, то она в крупных городах значительно выше. Подобной системой дифференциации тарифов уже пользуется Россия, и мы предлагаем использовать этот опыт в Азербайджане", - сказал Аббасбейли.

По словам председателя АСА, при дифференцировании тарифов по ОСАГО, можно было бы воспользоваться системой, применяемой в обязательном страховании недвижимости.

"Думаю, что тарифы в Баку должны быть выше на 20 процентов. Нечто подобное применяется в тарифах по обязательному страхованию недвижимости, где страхуемая недвижимость разделена по территориальному признаку - расположенные в Баку, находящиеся в Гяндже, Сумгайыте и Нахчыване, и недвижимость в прочих городах. То же самое мы предлагаем и по ОСАГО - повысить тарифы в Баку на 20 процентов, в Гяндже, Сумгайыте и Нахчыване - на 10 процентов, а в остальных местах - оставить без изменения", - сказал глава АСА.

После вступления в силу закона "Об обязательных видах страхования" (в декабре 2011 года) базовая стоимость страхового полиса по ОСАГО составила 50 манатов и применяется в отношении автомобилей с объемом двигателя до 1500 кубических сантиметров. По мере возрастания объема двигателя (от 1,5 тысячи до 5 тысяч кубических сантиметров), к стоимости применяются коэффициенты от 1,5 до 5. К автомобилям с объемом двигателя свыше пяти тысяч кубических сантиметров применяется коэффициент пять.

Таким образом, в случае принятие новой системы дифференцированных тарифов базовая стоимость страхового полиса по ОСАГО в Баку составит 60 манатов, а в Гяндже, Сумгайыте и Нахчыване - 55 манатов. В остальных регионах стоимость полиса не будет меняться.