АДР-100: Создание театра и университета

2018-05-16 08:13 | www.oxu.az | 9

Oxu.Az продолжает публикацию статей, каждая из которых посвящена одному из 23-х месяцев существования Азербайджанской Демократической Республики.

Новая статья отражает события ноября 1919 года.

После начала театрального сезона перед культурной общественностью страны встал вопрос о существовании местного театра. Для поддержания местных театральных трупп было решено обратиться к правительству.

На основе обращений и проектов министром просвещения 17 ноября 1919 года был озвучен доклад об организации тюркского оперно-драматического. Совет министров одобрил законопроект, предусматривавший организацию Государственного тюркского оперно-драматического театра. Фактически произошла национализация тюркского театра.

Чуть ранее на реконструкцию Государственного театра было выделено 300 605 рублей.

С другой стороны, перед бакинскими театрами встал вопрос о заполняемости залов и привлечении зрителей.

Еще с 1917 года действовал налог на театральные зрелища на все билеты (раньше был лишь на дорогие), что вынуждало повышать цены на билеты. После обращения организаций в сфере культуры, правительство направило в парламент законопроект о снижении данного налога в 2 раза. Данный законопроект практически не вызвал пререканий.

В то же время представитель Гуммета Саниев жаловался на то, что любое открытие школы или больницы должно утверждаться парламентом, а это сильно отвлекает от важных законопроектов, рассмотрение которых из-за нехватки времени растягивается. Только в ноябре парламент утвердил открытие Геокчайского реального училища и Шушинской бесплатной больницы. Он предложил отдать это министерствам.

Но больше всего дискуссий в парламенте в ноябре вызвал законопроект минфина. Уже несколько месяцев парламентарии требовали проекта государственного бюджета на следующий год, который никак не поступал даже в комиссию (удалось лишь получить смету расходов на 1919 год). А теперь минфин внес на рассмотрение парламента закон о дополнительном выпуске 600 млн. рублей.

При этом под давлением оппозиционных депутатов выяснилось, что минфин уже выпустил 464 млн. дополнительных рублей и этот закон нужен был для того, чтобы зафиксировать реальность. Правда, глава правящей фракции Расулзаде поддержал минфин и призвал поддержать законопроект.

Кстати, проблемы с валютой этим не заканчивались. В стране продолжали ходить керенки, николаевки и т.д., несмотря на всяческие запреты. 8 ноября в очередной раз было постановлено то, что в стране принимаются дензнаки, выпущенные правительством, Бакинским городским самоуправлением, Советом городского хозяйства и Закавказским комиссариатом. Это не способствовало стабилизации инфляции. Если в октябре 1 фунт был равен 525 рублям, то в ноябре - уже 730.

В экономической сфере дела продолжали оставаться нестабильными. Ввиду того, что нефть практически не продавалась и предприниматели соответственно не зарабатывали, правительству приходилось самому поддерживать промышленность. Так было выделено более 1 млн. рублей на оборудование толуолового завода (1 ноября), увеличены залоговые ссуды (24 ноября) и т.д.

С экспортом и импортом дела также обстояли не очень хорошо. Сначала были отменены пошлины на ввозную печатную продукцию, затем снижены пошлины на экспорт хлопка, шерсти и т.д. Выяснилось, что, несмотря на нехватку в стране зерна и муки, именно они и вывозятся. Правительство отдельным постановлением запретило вывоз из Загатальского округа, а Комитет Гособороны ввел данный запрет на территории всей страны.

Но, тем не менее, остальные виды сырья все еще оставались на территории страны неиспользованными. По данным МИД в стране было 1,2 млн. пудов хлопка, 600 тысяч пудов шерсти, 100 тысяч пудов шелка и т.д.

Интересно, что в таких условиях нехватки валюты, местных денег и т.д., депутаты также не забывали и о себе. Было решено увеличить зарплату депутатам до 300 рублей в день. А членам Кабмина было разрешено бесплатно пользоваться железными дорогами как для себя, так и семьи, а также перевозить домашние вещи.

Наряду со всеми остальными, были утверждены и ставки зарплаты муфтия и шейхульислама. Их статус уравняли со статусом замминистра, и соответственно они стали получать их же зарплату.

Ноябрь также запомнился торжественным событием, произошедшим 15 ноября. В этот день состоялись первые лекции в Бакинском государственном университете, пока открытого в урезанном составе: историко-филологического и медицинского факультетов. На вступительных лекциях присутствовало немало посторонних, в том числе депутатов.

Общее число первых студентов составило 1094 человека. Среди них 366 евреев, 297 мусульман, 209 русских, 181 армян и т.д. Наряду с этим были открыты и курсы по подготовке руководительниц детских садов, технические курсы для рабочих-мусульман.

Тем временем в Гяндже свирепствовала эпидемия сыпного тифа, и правительство выделило дополнительно 100 тысяч рублей на борьбу с нею.

В целом, министерство призрения (или социальной политики, как бы назвали в наше время) стало одним из основных органов правительства. Перед ними стояли вопросы не только помощи в борьбе с заболеваниями, смертностью и другие, но также регулирование числа беженцев.

С ноября для разгрузки Баку от скопившихся здесь беженцев Министерство приняло на себя заботу и расходы по отправке их на родину. По отзывам армянского и русского национальных комитетов было отправлено свыше 5 тыс. человек армян и 2500 русских; кроме того, мусульман было отправлено до 4 тыс. чел. и других национальностей до 1 тыс. человек.

Кроме бесплатного проезда, этим беженцам выдавались также пособия на пропитание в пути. Через посредство Мусульманского благотворительного общества министерство приняло на себя расходы по снабжению ежедневно хлебом беженцев из Карсской области, поселенных в Арменикенд в числе около 700 чел. За период с ноября 1919 г. по 1 января 1920 г. оплачено таких счетов на сумму 526.195 руб.

В сфере юстиции дела стали упрощаться. С 15 ноября стал выходить «Сборник законов и распоряжений правительства». В парламент также был внесен законопроект о суде присяжных заседателей, отличный от существовавшего в Российской империи.

На внешней арене также происходили неоднозначные события. В Дагестан для поддержки остатков Горской республики был командирован Нуру-паша, который вернулся в Азербайджан. Согласно некоторым данным, ему было дано поручение о том, чтобы в случае приближения к Дагестану русских большевиков присоединить Дагестан к Азербайджанской республике.

Под началом Нуру-паши служили полковник турецкой армии Руфат бей и начальник снабжения фронта – полковник Гейдар бей. Они приступили к формированию в Дагестане пехотной, а в Чечне – кавалерийской дивизий. На следующий день после его прибытия Национальный совет обороны Дагестана принял постановление о мобилизации.

К тому времени ситуация в Добровольческой армии Деникина было далека от стабильной. Они постепенно вынуждены были оставлять многие позиции и терять как войска, так и огромные территории. Фактически основные силы Деникина потерпели поражение на Южном и Юго-Восточном фронте.

С другой стороны, были и позитивные известия. 1 ноября 1919 года в Париже между Азербайджаном и Ираном был заключен договор о признании независимости Азербайджана и достигнуто соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.

Отношения с Арменией также стали входить в правовое русло. Примерно 18-19 ноября произошел конфликт между жителями мусульманского села Охчи и армянских сел Паныс и Курдикенд в Нахчыванском уезде. Конфликт завершился кровопролитием. Стороны обменялись нотами.

Но в итоге 23 ноября при посредничестве представителей США и Англии главы правительств обоих стран решили провести в декабре армяно-азербайджанскую конференцию и подписали соглашение, состоящее из 5 пунктов.

А пока решались внешнеполитические вопросы, консул Литвы опубликовал обращение о том, что проживающие на территории Азербайджана литовцы вправе воспользоваться правами граждан Литвы.

В политической жизни страны постепенно шла активизация политических партий. Мы сообщали, что Иттихад стал разрастаться по стране, а теперь оформилась и партия мусульманских эсеров «Халгчи» во главе с Аслан беком Сафикюрдским. Практически одновременно мусульманские левые эсеры окончательно слились с большевистскими организациями и вошли в состав либо Гуммета, либо Бакинской организации РКП(б).

Продолжалось и военное строительство. В первую очередь, И.Усубов, ранее командированный в Италию, получил разрешение на закупку оружия и снаряжения для армии. 9 ноября военным министерством была утверждена дислокация и структура всех войск.

С другой стороны, наблюдались значительные проблемы с призывом, поэтому Мехмандаров постановил принимать в армию и добровольцев.

Ибрагим Абилов (1881-1923)

Ибрагим Магеррам оглу Абилов родился в 1881 году в городе Ордубад Нахичеванского уезда. В 1892 году поступил в недавно открытую Мухаммедом Таги Сидги школу «Ахтар», где и получил начальное образование. Но вскоре ввиду смерти отца вынужден был бросить школу и начать работать, чтобы содержать семью.

В 1903 году он устроился рабочим в Порт-Петровске, чуть после переехал в Баку, где занимался в различных сферах: поденщик на нефтяных промыслах, кочегар, матрос и т.д. В это же время произошло его знакомство с рабочим движением, и он становится членом «Гуммет», где близко сходится с Нариманом Наримановым.

В 1907 году, будучи моряком торгового флота, становится одним из организаторов забастовки моряков Бакинского Каспийского торгового флота. По направлению партии, он отправился в Иран, где в 1908-1909 годах принимал участие в местном революционном движении. Затем возвращается в Баку. В 1912 году некоторое время работает даже главным редактором газеты «Бакы хаяты».

Все это время он ввиду того, что рано бросил школу, вынужден был быть самоучкой, и добился впечатляющих успехов.

За период его революционной деятельности, он был неоднократно подвергнут аресту, но в 1913 году его ссылают в Астрахань. На Кавказ он смог вернуться лишь после Февральской революции. Он переехал в Тифлис, где стал одним из руководителей местной ячейки «Гуммет».

В это время неоднократно бывал в Баку и Астрахани. Но затем окончательно обосновался в Тифлисе, где уже в 1918 году участвовал и в Закавказском сейме и в иных организациях, в том числе на заседаниях мусульманской фракции.

В конце 1918 года вернулся в Баку и вошел в состав социалистической фракции парламента. Неоднократно выступал в парламенте и придерживался единой позиции с Агамали-оглы и Караевым.

Советскую власть принял и был назначен заместителем наркома внутренних дел. Во время 1-ого съезда народов Востока, он был избран первым секретарем пропагандистско-агитационного совета народов Востока.

Чуть после, уже 21 мая 1921 года был избран в делегацию на III Конгресс Коминтерна. Почти одновременно он был назначен послом Азербайджанской ССР в Турции.

В Анкару он прибыл 11 октября того же года. Верительные грамоты представил 22 октября. Практически сразу он добился расширения дипломатического корпуса Азербайджана в Турции – было решено открыть консульства в Самсуне и Трабзоне. 18 ноября посольство начало фактическую деятельность.

Ибрагим Абилов провел в Турции весьма плодотворную дипломатическую работу и сумел стать одним из ближайших друзей Ататюрка, другом его семьи. Ататюрк был среди участников банкета, устроенного по случаю рождения второй дочери Ибрагим бека, нарек ее Анадолу и объявил своей символической дочерью. При его посредничестве было подписано немало двусторонних договоров как между СССР и Турцией, так и на уровне республик (он был одним из подписантов Московского и Карского договоров).

Несмотря на это, интриги и склоки в руководстве АКП (б) в Баку отражались и на нем. Его даже на некоторое время исключили из партии, что очень плохо на него повлияло. Впоследствии он был восстановлен в партии. Он скончался 23 февраля 1923 года. Был торжественно похоронен в Баку.

Тогрул МАШАЛЛЫ

