В Шамахы на свадьбе избит директор школы

2018-05-16 08:16 | www.apa.az | 8

В селе Чёль Багырлы Шамахинского района 14 мая на свадьбе между гостями произошла драка. Как сообщает местное бюро АПА, житель села Интигам Азаев повалил на землю односельчанина Мушвига Мирзоева и нанес ему различные травмы.

Şamaxı rayonunun Çöl Bağırlı kəndində keçirilən toy mərasimində qonaqlar arasında dava düşüb. М.Мирзоев помещен в отделение травматологии райбольницы. Пострадавший, являющийся директором средней школы села Лянгябиз Агсуинского района, в беседе с корреспондентом АПА сообщил, что некоторые сайты, раздув информацию, распространили ложные сообщения о нем.

«Инцидент произошел не в школе, где я работаю. Педагог меня не избивал. На свадьбе я подвергся внезапному нападению со стороны Интигама Азаева. Я беседовал с его братом. Драки не было. Пьяный Интигам подошел и по непонятной причине ударил меня. Я упал между столами и получил травмы. Инцидент расследует полиция. Сейчас состояние нормальное. С завтрашнего дня выйду на работу», - рассказал диретор.

По факту разбирается райотдел полиции.