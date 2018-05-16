Более 50 взрывных устройств изъято в доме исполнителя теракта в Индонезии

2018-05-16 08:40 | www.trend.az | 8

Полиция Индонезии изъяла более 50 взрывных устройств, обнаруженных в доме смертника, который устроил теракт около здания полиции города Сурабая (административный центр провинции Восточная Ява), передает ТАСС со ссылкой на газету The Jakarta Post.

Как рассказал начальник управления полиции второго по величине мегаполиса страны Руди Сетиаван, "сотрудники спецподразделения Денсус 88 проводили антитеррористическую операцию минувшей ночью, в том числе был произведен обыск в доме смертника, который вместе со своей семьей устроил взрыв около здания управления полиции в понедельник". "Во время обыска были обнаружены 27 контейнеров, в которых находились 54 взрывных устройства, готовых к использованию. Сотрудники правоохранительных органов успешно их обезвредили", - приводит газета слова Сетиавана.