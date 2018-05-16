На Гавайях объявили красный уровень тревоги

2018-05-16 09:13 | www.oxu.az | 6

Самый высокий, красный, уровень тревоги объявлен на Гавайях из-за усиления извержения вулкана Килауэа, сообщает геологическая служба США (USGS).

По данным USGS, облака вулканического пепла поднимаются в воздух на 3700 метров.

«В любое время активность вулкана может стать более взрывоопасной, повышается интенсивность выбрасывания пепла и создания трещин», - сообщает USGS.

Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек. Позднее стало известно, что потоки лавы уничтожили по меньшей мере 30 домов.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается в традиционных верованиях местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов.