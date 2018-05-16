В Турции совершено нападение на воинскую часть

2018-05-16 09:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Шанлыурфа совершено нападения на воинскую часть, в результате чего, по предварительным данным, получили ранения двое военнослужащих, сообщают в среду турецкий СМИ.

Сообщается, что совершившие нападение на воинскую часть являются членами террористической организации РПК. Вслед за нападением на воинскую часть, ВС Турции приступили к локальным боевым действиям с целью уничтожения террористов.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.