Беларусь взяла курс на построение IT-страны

2018-05-16 09:20 | www.trend.az | 5

Беларусь рассчитывает на дальнейшее эффективное взаимодействие с китайской компанией Huawei, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время встречи с председателем совета директоров Huawei Гуо Пином, сообщает "Беларусь сегодня".

Премьер отметил, что в Беларуси взяли курс на построение IT-страны и новый уровень развития посредством цифровой трансформации экономики. Изменения должны затронуть все сферы экономики и уровни госуправления.



"Это трудоемкая и амбициозная задача. Свой вклад в реализацию наших планов может внести компания Huawei", - подчеркнул глава правительства.