Израиль приостановил поставки аграрной продукции в Турцию

2018-05-16 09:25 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Израиль приостановил экспорт сельскохозяйственной продукции в Турцию, сообщают в среду турецкий СМИ.

Сообщается, что такое решения было принято министерством сельского хозяйства Израиля, после того как Турция и Израиль накануне отозвали своих послов

Отметим, что накануне МИД Турции призвал посла Израиля покинуть страну в связи с обострением ситуация на границе с сектором Газа.

Напомним, что накануне премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция призывает мусульманские страны пересмотреть отношения с Израилем.

По словам премьер-министра, Турция резко осуждает действия Израиля, направленные против палестинцев.