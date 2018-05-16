Авиакомпания Wizz Air добавила семь направлений из Кутаисского аэропорта

2018-05-16 09:27 | www.trend.az | 8

С 17 мая авиакомпания-лоукостер Wizz Air начнет осуществлять семь новых регулярных рейсов из Кутаисского аэропорта — в Париж, Прагу, Афины, Барселону, Рим, Бухарест, Вену, сообщает Новости-Грузия.

По данным авиакомпании, билет на вышеперечисленные направления будет стоить 49,99 лари/29,99 евро.

Кроме того, с 17 мая авиакомпания Wizz Air добавит к своей Кутаисской базе второе современное авиасудно типа Airbus A320. Новинка представляет собой инвестицию в 101 миллион долларов и позволяет трудоустроить 36 местных членов экипажа.