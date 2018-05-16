В Ашхабаде на региональном уровне обсуждены вопросы безопасности границ

2018-05-16 09:28 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - ОБСЕ организовала в Ашхабаде региональный семинар по вопросам пограничного режима и безопасности границ.

В мероприятии приняли участие сотрудники соответствующих органов из Афганистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, эксперты ОБСЕ и различных агентств ООН.



Региональный семинар ставил своей целью оказать содействие в укреплении регионального и трансграничного сотрудничества посредством обмена передовым опытом, а также обсуждение международных и региональных правовых и стратегических документов, касающихся безопасности границ и пограничного режима.



Наталья Дрозд, глава центра ОБСЕ в Ашхабаде, отметила, что «обмен мнениями и опытом между экспертами и сотрудниками пограничных служб способствует лучшему пониманию многих факторов, влияющих на безопасность государственной границы».



Посол также сказала, что ОБСЕ готова продолжать поддержку в укреплении регионального и трансграничного сотрудничества в целях дальнейшего усиления безопасности границ и содействия трансграничному потоку законных товаров и услуг.



Как отметили участники семинара, методы обеспечения безопасности границ разнообразны. Тем не менее, было подчеркнуто, что региональное и трансграничное сотрудничество необходимо для эффективного противодействия существующим и возникающим вызовам и угрозам безопасности границ.



Семинар был организован в рамках внебюджетного проекта Центра ОБСЕ в Ашхабаде, финансируемого правительством Японии.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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