Президент Узбекистана находится с официальным визитом в Вашингтоне

2018-05-16 09:32 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 мая прибыл с первым официальным визитом в США по приглашению президента Дональда Трампа, сообщает в среду пресс-служба администрации президента Узбекистана.

В аэропорту «Эндрюс» в Вашингтоне Шавката Мирзиёева встретили члены правительства США.

Обе стороны уделяют большое внимание предстоящим переговорам на высшем уровне. Администрация США оценивает визит президента Узбекистана как исторический.

Шавкат Мирзиёев 16 мая встретится с Дональдом Трампом в Белом доме. Сначала переговоры пройдут в узком формате, затем – в расширенном.

Мирзиёев 17 мая встретится с Госсекретарем, министром обороны США, конгрессменами и сенаторами, президентом Всемирного банка, обсудит вопросы развития сотрудничества.