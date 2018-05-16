Управление по борьбе с организованной преступностью провело в Шамкире операцию

2018-05-16 10:19 | www.apa.az | 7

В результате проведенной сотрудникам органов внутренних дел очередной операции был задержан гражданин, незаконно хранивший оружие и боеприпасы, а также занимающийся культивацией растений, в составе которых содержаться наркотические вещества.

Как сообщили АПА в МВД, в Управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация о том, что житель Шамкирского района Галиб Мамедов незаконно хранит оружие.

В результате неотложных оперативных мероприятий, проведенных отрудниками Главного управления и Шамкриского РОП, указанный гражданин был задержан.

В результате обыска в его доме, были обнаружены и изъяты один пистолет «Макарова» и магазин к нему с 8 патронами.

Далее был проведен обыск в принадлежащей Г.Мамедову теплице. Там были обнаружены и изъяты 243 куста конопляных куста.

По указанным фактам в следственном отделе Главного управления были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК АР, необходимые следственные мероприятия продолжаются.