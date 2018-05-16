Эколог: Гавайское извержение может коснуться нас

2018-05-16 10:16 | www.oxu.az | 6

Гавайские острова начала покрывать сеть трещин, через которые выплескивается лава. На данный момент таких трещин уже семнадцать. Семнадцатая трещина почти пол километра в длину и является самой крупной на острове Килауэа.

Как передает Oxu.Az, чиновники местной гражданской обороны в воскресенье дали команду полностью эвакуировать остров Halekamahina и быть готовыми к одному из самых сильных извержений.

Гавайи находятся в так называемом «Огненном Поясе», который если придет в активность, то изменит ландшафт не только Америки, но и всей планеты.

Американские геологи заявляют, что на данный момент создались все условия для крупнейшего извержения, которое состоится в самое ближайшее время, возможно в течение нескольких часов.

По мнению азербайджанского эколога, президента Центра экологического прогнозирования Азербайджана Тельмана Зейналова, даже если ученые изучали эти места на протяжении десятилетий, это вовсе не значит, что им известно о них абсолютно все.

По его словам, вулканы – природные системы, в которых всегда присутствует элемент непредсказуемости.

В беседе с корреспондентом Oxu.Az азербайджанский эколог назвал основные последствия гавайского извержения:

Так что же произойдет если активизируется «Огненный Пояс» на Гавайях?

Региональная опасность

1. Лавы, которые имеют температуру около +1000…+2000 °С и сжигают все на своем пути, уничтожая здания, растительность, дорожную инфраструктуру. Иногда потоки передвигаются со стремительной скоростью. Например, лава вулкана Ньирагонго стекала со склонов со скоростью около 100 км/час.

2. Смесь газовых материалов. Когда вулкан Суфриер начал извергаться в 1996 году, смесь газа и вулканических материалов обрушилась на населенный пункт и полностью его уничтожила.

Сейчас этот город стоит в руинах, а на его территории можно увидеть остатки зданий, которые были разрушены или погребены под слоем пепла.

3. Вулканический пепел, попавший в атмосферу, может привести к глобальным последствиям. Если пепельное облако слишком большое, оно может заблокировать солнечный свет и вызвать вулканическую зиму.

После извержения вулкана Тамбора в 1815 году пепельный шлейф стал причиной снижения температуры на всей планете, что привело к экстремальным погодным условиям, неурожаю и голоду.

«Все это может стать стартом процессов, которые повлекут за собой глобальное похолодание», - подытожил эколог.

Али МАМЕДОВ

