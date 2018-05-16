Турция призвала генконсула Израиля в Стамбуле покинуть страну

2018-05-16 09:54 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция призвала генконсула Израиля в Стамбуле покинуть страну, пишут в среду турецкие СМИ, со ссылкой на источники в МИД Турции.

Сообщается, что сегодня утром генконсулу Израиля было сообщено об этом требовании.

Отметим, что накануне МИД Турции призвал посла Израиля покинуть страну в связи с обострением ситуация на границе с сектором Газа.

Напомним, что накануне премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция призывает мусульманские страны пересмотреть отношения с Израилем.

По словам премьер-министра, Турция резко осуждает действия Израиля, направленные против палестинцев.