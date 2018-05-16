МЭПР: На склоне Баил наблюдается экзогенный процесс

2018-05-16 10:21 | www.apa.az | 6

Об этом АПА сказал начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

Он отметил, что дома на этом склоне были построены еще в советское время: «Мы зарегистрировали определенный экзогенный процесс примерно в 200 метрах к западу от домов на улице Бухты, в направлении поселка Бадамдар. Террасовидный разрез склона на улице Бухты, построение домов на этом склоне, сброс сточных вод привели к этому процессу. В результате несколько домов пришли в непригодное для жилья состояние».

А.Гаралов подчеркнул, что ввиду того, что улица маленькая и узкая, люди не в курсе происходящих под этими домами процессов: «Мы проведем на данной территории наблюдения, после чего предоставим дополнительную информацию».