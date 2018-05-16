Режим прекращения огня был нарушен 92 раза

2018-05-16 10:22 | www.apa.az | 5

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 92 раза.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны Азербайджана, c позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района, в селе Гаралар Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Шихлар, Гарагашлы, Ширванлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли Физулинского района, Нюзгяр Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.