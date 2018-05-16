Президент Ильхам Алиев прибыл в Нахчыван

2018-05-16 09:57 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл в Нахчыванскую Автономную Республику.
Главу государства в Нахчыванском международном аэропорту встретил председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.
В аэропорту в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана встретился с членами правительства Нахчыванской Автономной Республики.
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