Официальный курс маната к мировым валютам на 16 мая (Версия 2)

2018-05-16 10:00 | www.trend.az | 6

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:23)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0115 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.