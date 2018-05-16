В Бакинской Высшей Школе Нефти пройдет конференция TEDxBHOS

2018-05-16 10:23 | www.apa.az | 7

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) будет реализован проект под эгидой всемирно известной инициативы «Конференции TEDx», нацеленной на разработку и распространение интересных и уникальных идей («ideas worth spreading»). Конференция под названием «Альтернатива» пройдет 26 мая этого года в кампусе БВШН. С докладами и презентациями на ней выступят девять экспертов, специализирующихся в различных отраслях науки, политики, бизнеса, искусства и культуры.

TEDx – международный проект американского частного некоммерческого фонда TED, который проводит ежегодные конференции на актуальные темы в различных странах, городах, университетах и сообществах. Выступления докладчиков, которые не должны длиться свыше 18 минут, призваны пропагандировать идеи, ценные не только для нынешнего, но и будущих поколений. Конференция TEDxBHOS в БВШН пройдет в рамках мероприятий и по лицензии фонда TED.