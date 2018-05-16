Мобильный оператор Азербайджана отменил решение о повышении цен на SMS

2018-05-16 10:06 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана ООО Azercell отменил свое решение о повышении стоимости SMS в предлагаемых компанией тарифных пакетах, говорится в среду в сообщении компании, опубликованном в официальной печати.

Решение о повышении стоимости SMS с 15 мая во всех тарифных пакетах было анонсировано компанией 14 апреля. Компанией предусматривалось применение единого тарифа на SMS – 0,05 маната. Стоимость SMS-сервиса в различных тарифных планах (как предоплаченных тарифов SimSim, так и тарифов фактурной линии) варьирует в пределах 0,02 – 0,03 маната.

По сообщению компании, никаких изменений в стоимости SMS-услуг в различных тарифных планах не будет, и цена на данный сервис будет соответствовать установленным ранее тарифам оператора.

Официальный курс на 16 мая составляет 1,7 AZN/USD.