Азербайджан повысил импорт автомобилей в 2,7 раза

2018-05-16 10:27 | www.apa.az | 7

За январь-апрель 2018 года в Азербайджан из-за рубежа импортировано 5 310 автомобилей, что на 3 367 ед. или в 2,73 раза больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомтаможни, из них 10 автомобилей – транспортные средства, предусмотренные для перевозки 10-ти и более человек, включая водителя, 4 785 – легковые автомобили, предусмотренные в частности для перевозки пассажиров, и другие моторные транспортные средства, 477 – грузовые автомобили, 25 – автомобили спецназначения.