Новые оползень на Баилово разрушил четыре дома

2018-05-16 10:48 | www.oxu.az | 7

Исполнительная власть Сабаильского района опубликовала заявление об оползне на Баиловском склоне.

Как передали Oxu.Az в ИВ, оползень произошел 15 мая около 20:00 в Сабаильском районе, в жилом районе Баилово, на улице Бахта, где два жилых дома были полностью разрушены и два дома - частично.

Более 20 жилых домов находятся в опасной зоне.

Следует отметить, что расположенные в этом районе жилые и другие здания были построены в советское время, главным образом в 50-х годах прошлого века.

Большинство из них одноэтажные дома, с прочным фундаментом, но износившие из-за эксплуатации в течение многих лет. Большинство домов находятся на балансе Сабаильского жилищно-коммунального союза.