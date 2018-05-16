В Шаруре состоялось открытие проекта реконструкции системы водоснабжения и канализации

2018-05-16 10:36 | www.apa.az | 7

16 мая в рамках визита в Нахчиванскую автономную республику президент Ильхам Алиев принял участие в открытие проекта «Реконструкции системы водоснабжения и канализации Шарура и близлежащих сел».

Как сообщает АПА, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о проделанной работе в рамках проекта.

13 тыс. 500 человек в город Шарур, селе Махмудкенд и в некоторой части села Зейва круглосуточно будут обеспечены отвечающим стандартам Всемирной Организации Здравоохранения питьевой водой.

После этого президент нажал на кнопку, символизирующую открытие первого этапа проекта «Реконструкции системы водоснабжения и канализации Шарура и близлежащих сел».

Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.