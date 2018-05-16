В Баку отметили Международный день семьи (ФОТО)

2018-05-16 10:25 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку была представлена концертная программа, посвященная Международному дню семьи, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Международный день семьи учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году, он отмечается во многих странах, в том числе в Азербайджане и России.

В концерте приняли участие народная артистка Азербайджана Натаван Шейхова и заслуженный деятель искусств Азербайджана Рафиг Сеидзаде. Вот уже многие десятилетия эта супружеская пара радует многочисленных поклонников своим творчеством. Они исполнили известные азербайджанские и российские классические и эстрадные произведения. Кроме того, Рафиг Сеидзаде продемонстрировал свое профессиональное мастерство в игре на саксофоне.

Натаван Шейхова является вокалисткой мирового уровня и профессором Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Зрителям она представила своих воспитанников - выпускницу академии Луизу Дадашеву и студента Гидаята Алиева. Молодые артисты исполнили произведения мировой классики.