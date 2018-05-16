В Бакинской Высшей школе нефти пройдет конференция TEDxBHOS

2018-05-16 10:28 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) будет реализован проект под эгидой всемирно известной инициативы «Конференции TEDx», нацеленной на разработку и распространение интересных и уникальных идей («ideas worth spreading»), сообщает вуз в среду.

Конференция под названием «Альтернатива» пройдет 26 мая этого года в кампусе БВШН. С докладами и презентациями на ней выступят девять экспертов, специализирующихся в различных отраслях науки, политики, бизнеса, искусства и культуры.