ИВ Сабилского района: В результате вчерашнего оползня на склоне Баил 2 дома были полностью, 2 – частично разрушены

2018-05-16 10:41 | www.apa.az | 7

Как сообщили АПА в ИВ Сабилского района, 15 мая около 20:00 на территории Баиловского жилого участка на улице Бухтинская под влиянием подземных процессов произошел оползень, в результате которого 2 жилых дома были полностью, 2 – частично разрешены. Еще 20 частных домов находятся на опасной территории.

Следует отметить, что жилые дома и другие постройки на этой территории были построены еще в советское время, в основном в 50-х годах прошлого века. Большинство из этих домов одноэтажные постройки, которые не имеют прочного фундамента. Они находятся на балансе Объединения жилищно-коммунального хозяйства Сабаилского района.

Некоторое время назад на основании обращения жильцов сотрудники ИВ и специалисты МЧС провели исследование в связи с состоянием домов на данной территории. Было сделано заключение, что постройки находятся в аварийном состоянии и непригодны для ремонта. ИВ Сабилского района обратилась в связи с данным вопросом в Кабинет министров.

Сотрудниками ИВ Сабилского района были приняты превентивные меры, некоторое время назад проживающие на улице Бухтинская, 9 семьи были переселены.

15 мая же были переселены жильцы еще нескольких домов. В целом, с данной территории были переселены 22 семьи (55 человек). Участок патрулируется сотрудниками полиции. В настоящее время на данной территории проводятся исследования.