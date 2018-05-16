В Мингячевире задержан еще один член группы, подозреваемой в хищении 70 000 манатов

2018-05-16 10:49 | www.apa.az | 7

В Мингячевире задержан еще один член группы, похитившей у организации 70 000 манатов.

Как сообщили АПА в МВД, в результате проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска и Мингячевирского РОП оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель города Мингячевир Яшар Керимов, который вместе с другими членами группы 30 апреля в Мингячевире, совершив нападение на экспедитора одной из фирм Э.Абдуллаева, ударили его предметом похожим на фонарь и завладели сумкой, в которой находились денежные средства в сумме 70 000 манатов.

По факту в Мингячевирском РОП ведется расследование.