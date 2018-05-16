Ильхам Алиев в Нахчыване - ОБНОВЛЕНО

2018-05-16 11:08 | www.oxu.az | 8
Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил цветы к памятнику Гейдару Алиеву, возведенному в центре города Нахчыван.
Как передает Oxu.Az, председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о работах по благоустройству территории вокруг памятника.
10:05
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл в Нахчыванскую Автономную Республику.
Как передает Oxu.Az, главу государства в Нахчыванском международном аэропорту встретил председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.
В аэропорту в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана встретился с членами правительства Нахчыванской Автономной Республики.