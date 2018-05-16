Cирийские войска освободили от террористов район Хаджр-эль-Асвад на юге Дамаска

2018-05-16 10:36 | www.trend.az | 8

Бойцы сирийской армии и палестинских отрядов восстановили контроль над районом Хаджр-эль-Асвад на юге Дамаска, который являлся форпостом террористов из группировки "Исламское государство". Как сообщила в среду газета Al Watan, правительственные силы в результате проведенной операции выбили экстремистов из квартала Эль-Джазира, где находился их командный пункт, передает ТАСС.

По информации издания, войска сейчас преследуют отступающие банды противника к северу от Хаджр-эль-Асвад, бои идут в районе Дейр-Ясин на окраине лагеря беженцев Ярмук. Ожесточенные перестрелки продолжаются внутри самого лагеря, захваченного ИГ. Издание передает, что в ходе одной из атак погиб командир палестинской бригады "Лива эль-Кудс" Тахер Абу Дервиш.

Радикалы удерживают в своих руках восточную часть Ярмука и квартал Зубейр на юге района Тадамун. По их позициям наносят точечные удары сирийские ВВС.