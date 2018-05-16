В Барде поезд столкнулся с трактором, 3 человека пострадали

2018-05-16 10:53 | www.apa.az | 8

В результате столкновения поезда с трактором в Бардинском районе пострадали 3 человека.

Как сообщает карабахское бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на территории поселка для вынужденных переселенцев.

Пострадавшими оказались находившиеся в тракторе жители села Назырлы Бардинского района – Багиров Забиль Вели оглу (1975 г.р.), его брат Багиров Габиль Вели оглу (1969 г.р.) и житель села Шатырлы Гулиев Фахри Тофиг оглу (1988 г.р.).

Ноги водителя трактора З.Багирова были ампутированы.