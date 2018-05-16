Названы объемы импорта Азербайджаном российского газа

2018-05-16 10:38 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года российский "Газпром" поставил в Азербайджан 797 миллионов кубометров газа, говорится в ежеквартальном отчете "Газпрома".

При этом в 2017 году Азербайджан импортировал 349 миллионов кубометров российского газа.

ООО "Газпром экспорт" и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR договорились о возобновлении поставок природного газа в Азербайджан. Соответствующий контракт был подписан 21 ноября 2017 года в Москве. Поставки начались 22 ноября 2017 года.

Всего в рамках контракта на рынок Азербайджана планируется поставить 1,6 миллиарда кубометров российского газа.

Как отмечали в SOCAR, газ будет закачиваться в подземные газохранилища с целью его дальнейшего использования в переработке, или для внутренних потребностей. Если возникнет необходимость, какие-то объемы могут пойти на экспорт. Эти поставки также позволят SOCAR проверить мощности своих подземных газохранилищ.

Совет директоров ПАО "Газпром" также принял решение об открытии представительства компании в Азербайджане.