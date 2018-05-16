Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации Шарура (ФОТО)

2018-05-16 10:48 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику принял участие в открытии первого этапа проекта «Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Шарур и близлежащих сел».

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о работах, проведенных в связи с проектом.

Затем глава государства нажал на кнопку, означающую запуск первого этапа проекта «Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Шарур и близлежащих сел».

Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.

В заключение было сделано фото на память.

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