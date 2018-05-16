В Баку проходит встреча начальников высших военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии

2018-05-16 11:11 | www.apa.az | 8

В Баку началась трехсторонняя встреча начальников высших военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, на встрече принимают участие делегации Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, Военного училища Сухопутных войск Турции и Академии национальной обороны Грузии.



В ходе мероприятия, которое продлится до 18-го мая, будут представлены брифинги относительно учебно-образовательного процесса высших военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии, состоится обмен опытом, будут обсуждаться совместные деятельности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.