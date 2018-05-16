В Баку проходят выставки «Пищевая промышленность» и «Сельское хозяйство»

2018-05-16 11:13 | www.apa.az | 9

С 16 по 18 мая в Баку Экспо Центре проходят 24-я Азербайджанская международная выставка «Пищевая промышленность» (WorldFood Azerbaijan-2018) и 12-я Азербайджанская международная выставка «Сельское хозяйство» (Caspian Agro-2018).

Как сообщает АПА-Экономикс, организатор мероприятия Iteca Caspian. Участниками мероприятия стали 402 компании из более чем 34 стран мира. Экспозиция выставок выросла по сравнению с 2017 годом на 12%. Выставки будут способствовать поиску новых клиентов и укреплению уже существующих отношений с партнерами, а также выходу на новые рынки сбыта.