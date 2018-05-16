Конференция Oracle Day: будущее технологий доступно предприятиям Азербайджана уже сегодня

2018-05-16 10:54 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Программа дней Oracle в Азербайджане представила лучшие практики и технологии заказчикам и способствовала наращиванию экспертизы партнеров.

В столице Азербайджана 15 мая состоялась бизнес-конференция Oracle Day, во время которой более 150 руководителей ведущих IT-компаний страны познакомились со всеми современными IT-трендами, а также заглянули в будущее технологий.

«Будущее уже сегодня» - лозунг Oracle Day в Азербайджане. Мир вступил в цифровую эпоху, когда такие технологии, как большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей, предиктивная аналитика и облачные вычисления, разрушают стереотипы традиционных бизнес-моделей, процессов и решений.

«Сегодня технологии меняют то, как мы живем и работаем, и даже трансформируют целые индустрии, – отметил региональный директор Oracle по Центральной Азии и Кавказу Дмитрий Смирнов. – Oracle не просто следует за трендами, а формирует их, помогая приближать будущее. Мы предлагаем новейшие технологические достижения по всем направлениям и рады представить их в Азербайджане. Интерес, который азербайджанские заказчики проявляют к новым технологиям, позволяет с уверенностью сказать, что Азербайджан - это страна с огромным потенциалом».

Программа конференции охватила последние инновации и решения для модернизации IT-инфраструктуры, позволяющие каждому руководителю менять свой бизнес в цифровую эпоху. Основными темами выступлений стали:

- Передовые возможности новейшей СУБД Oracle Database 18c и революционная новинка – автономная база данных.

- Новые решения в области Big Data, позволяющие хранить и обрабатывать большие объемы информации дешевле и быстрее, чем раньше, а также новинки в области Business Intelligence и визуальной аналитики.

- Информационная безопасность на всех уровнях, будь то защита от утечек секретных документов, кражи корпоративной информации, или защита персональных данных. Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения уже созрели и по прогнозам аналитиков являются теми прорывными инновациями, которые окажут влияние на все рынки. Oracle первой в отрасли начала предлагать технологии ИИ для защиты от киберугроз.

Спонсорами конференции выступили партнеры Oracle – CASPEL, Softline, KoçSistem, R.I.S.K. Company, MUK, SINAM.