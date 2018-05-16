Началась регистрация на последний испытательный экзамен

2018-05-16 11:21 | www.apa.az | 8

10 июня пройдет последний испытательный экзамен с целью оказания помощи абитуриентам, поступающим по I-IV группам специальностей.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, испытательный экзамен во всех зданиях начнется в одинаковое время - в 11:00.

Регистрация на экзамен 10 июня будет вестись с 10:00 16 мая по 10:00 6 июня.

Испытательные экзамены будут организованы в 11 городах и районах.

Абитуриенты для записи на экзамен в «Личном кабинете» должны войти в раздел «Счет», последовательно пройдя по разделам «Карта оплаты для записи на испытательный экзамен» > «Вид испытательного экзамена» > «Испытательный экзамен по бакалавриату», должны приобрести карту оплаты, зарегистрироваться как «новый пользователь» на странице eservices.dim.gov.az/sinaq.

Стоимость участия на испытательном экзамене 20 манатов.

Зарегистрированные пользователи могут в любое время приобрести новую карту оплаты и пополнить баланс своего счета. Пользователи могут записать на испытательный экзамен любого человека, пользуясь средствами на балансе.