SOCAR в I квартале импортировала из России около 800 млн. кубометров газа

2018-05-16 11:24 | www.apa.az | 8

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) в I квартале 2018 года импортировала из России 797 млн. кубометров газа.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Интерфакс, в I квартале 2018 года в Азербайджан из России импортировано 797 млн. кубометров газа. В январе-марте 2017 года поставок газа в Азербайджан со стороны «Газпрома» не осуществлялось.

Отметим, что ОАО «Газпром экспорт» и SOCAR 21 ноября 2017 года в Москве подписали контракт по поставкам газа в Азербайджан. Всего в рамках годового контракта на рынок Азербайджана планируется поставить 1,6 млрд. кубометров российского газа. Поставки начались 22 ноября 2017 года и до конца 2017 года SOCAR импортировала из России 349 млн. кубометров газа. Ранее «Газпром» поставлял газ в Азербайджан с 2000 по 2006 год. Затем поставки были прекращены в связи с запуском месторождения Шахдениз.