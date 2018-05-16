Состоялась встреча делегаций МВД Азербайджана и Казахстана

2018-05-16 11:09 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - В Казахстане состоялась встреча делегации МВД Азербайджана во главе с первым заместителем министра генерал-лейтенантом полиции Вилаетом Эйвазовым с руководством МВД Казахстана, передают казахские СМИ.

Азербайджанская делегация будет находиться в столице Казахстана Астане до 17 мая.

В рамках визита состоялись встречи с министром внутренних дел Казахстана генерал-полковником полиции Калмуханбетом Касымовым и первым заместителем министра генерал-майором полиции Жанатом Сулейменовым.

Во встречах также приняли участие руководители профильных подразделений МВД двух стран.

На встречах стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также перспективные направления дальнейшего взаимодействия в сфере борьбы с преступностью.

(Автор: Али Мустафаев)

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