Предприятия Алтайского края России хотят поставлять в Азербайджан агротехнику (ФОТО)

2018-05-16 11:13 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Предприятия Алтайского края России заинтересованы в увеличении поставок продовольствия, сельскохозяйственной техники и специального оборудования в Азербайджан.

Об этом, согласно сообщению, опубликованному на сайте правительства Алтайского края, сказал заместитель председателя правительства региона Виктор Мещеряков в ходе встречи с временным поверенным в делах РФ в Азербайджане Олегом Мурашевым и торговым представителем РФ Эльдаром Тлябичевым.

Отметим, что в настоящее время в Баку находится делегация Алтайского края, куда входят руководители 13 компаний, представляющих пять видов экономической деятельности, а также члены правительства. Делегация прибыла в Баку для участия на выставках WorldFood Azerbaijan, Caspian Agro и IpackCaspian.

По словам Мещерякова, в настоящее время внешнеторговый товарооборот Алтайского края составляет 1,5 миллиарда долларов, из них на Азербайджан приходится всего 8,5 миллиона долларов, то есть 0,21 процента. “Поэтому мы приехали, чтобы расширить наши связи, увеличить экспортные поставки”, - добавил Мещеряков в ходе встречи в посольстве РФ в Азербайджане.