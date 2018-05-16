Трамп поздравил Пашиняна и упомянул Карабах

2018-05-16 11:27 | www.oxu.az | 9

Президент США Дональд Трамп поздравил Никола Пашиняна в связи с избранием на пост премьер-министра Армении, передает Oxu.Az.

Как сообщает посольство Армении в США, в поздравительном послании Трамп отметил, что с нетерпением ждет совместной работы в многочисленных сферах, представляющих взаимный интерес, включая укрепление торговых связей, демократических институтов и региональной безопасности.

«Прогресс в борьбе с коррупцией, единство всех политических партий и мирное решение нагорно-карабахского конфликта поспособствует этим усилиям и обеспечит светлое будущее Армении. Наилучшие пожелания Вам и армянскому народу», - отметил президент США.