В Баку грабитель «пошутил» в камеру наблюдения – ВИДЕО

2018-05-16 11:50 | www.oxu.az | 8

В одном из маркетов поселка Маштаги Сабунчинского района столицы совершено дерзкое ограбление.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на Xəzər Xəbər, взломав дверь, грабители проникли внутрь магазина и вынесли оттуда большое количество табачных изделий, энергетических напитков и находящиеся в кассе деньги.

Моменты ограбления были засняты на камеру наблюдения.

Примечательно то, что один из грабителей, заметив у магазина камеру наблюдения, показал ей пальцем знак «отлично».