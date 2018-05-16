Инам Керимов: Сельское хозяйство в Азербайджане вышло на новый уровень развития

2018-05-16 11:14 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - В результате проводимых в Азербайджане реформ сельское хозяйство вышло на новый уровень развития.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на открытии в Баку выставок WorldFood Azerbaijan, Caspian Agro и IpackCaspian.

"В результате роста социально-экономических показателей в этой области удалось добиться значительных достижений в области развития сельского хозяйства. Отрадно, что растет конкурентоспособность производимых в Азербайджане товаров, расширяется экспортный потенциал", - отметил Керимов.

По словам министра, приоритетными сферами для развития сельского хозяйства определены обеспечение высокой урожайности, повышение конкурентоспособности местной продукции, а также обеспечение продовольственной безопасности.

"Главными же принципами работы являются близость к фермерам и применение инноваций", - добавил министр.