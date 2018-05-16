Биткоин продолжает дешеветь

2018-05-16 11:22 | www.trend.az | 8

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду утром дешевеет, продолжая динамику вторника и приближаясь к уровню поддержки в районе 8 тысячи долларов, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов и комментарии аналитиков.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дешевел на 5,8%, до 8,249 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 6,3%, до 8,21 тысячи долларов, на OKEx - на 5,9%, до 8,2 тысячи.

Альтернативные криптовалюты также дешевеют: Ethereum - на 6,23%, до 688,5 доллара, Ripple - на 8,5%, до 0,69 доллара, Bitcoin Cash - на 11,6%, до 1262,3 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 376,73 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 37% всего рынка криптовалют.

"Вчера и сегодня утром биткоин снижался, в общей сложности потери составили около 5,5%. В результате цены вышли из диапазона последней недели... В этой ситуации вероятность тестирования минимумов предыдущих месяцев увеличивается, ближайший уровень поддержки находится в диапазоне 7,9-8,1 тысячи долларов", - прокомментировал РИА Новости ситуацию на рынке криптовалют директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.