Эльдар Азизов: «В связи с разрушенными, аварийными домами ведется расследование, будет принято соответствующее решение»

2018-05-16 11:51 | www.apa.az | 7

«В связи с разрушенными и находящимися в аварийном состоянии домами на улице Бухтинская сотрудниками МЧС и Кабинета министров ведется расследование, будет принято соответствующее решение».

Как сообщает АПА, об этом сказал глава Исполнительной власти Сабаилского района Эльдар Азизов.

Он отметил, что дома были построены в советское время, на территории нет домов, построенных без разрешения, у всех жильцов имеются документы: «По предварительной версии, ресурс этих зданий уже давно выработан».

Глава ИВ отметил, что в связи с тем, что год назад одно здание пришло в непригодное для жилья состояние, решением Кабмина его жильцы были переселены, им была выплачена компенсация: «Этот вопрос также будет рассмотрен, территория находится под контролем».