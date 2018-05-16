Бахрам: Культурный сельчанин мне ближе, чем некультурный бакинец

2018-05-16 11:52 | www.oxu.az | 9

Известный азербайджанский шоумен, участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде недоволен кадровой политикой в Азербайджане.

Об этом и о многом другом Багирзаде рассказал в интервью Oxu.Az:

- Вопрос как к человеку, который безумно любит свой родной город Баку - как вам новый облик столицы?

- Я не только люблю Баку, я люблю свою страну, свой народ, я люблю все, что создал Бог. Несмотря на то, что я сегодня живу в Баку, если бы я жил в других городах или районах Азербайджана, я так же любил бы, например, Евлах, Кюрдемир, Лянкяран, Мингячевир, Ордубад, Гянджу, Газах и другие наши места.

Что касается Баку, то тут мне нравится многое, но есть и обратная сторона медали. Естественно, есть те вещи, которые мне не нравятся.

Основные проблемы Баку, такие как пробки или ряд других изъянов, можно решить, но то, что люди находятся не на своих местах, исправить трудно.

К сожалению, мы ведем неправильную кадровую политику. Грубо говоря, колхозник не может заниматься строительством.

- Вопрос как к человеку с острым чувством юмора: многие говорят, что шутки в развлекательных программах стали примитивными и приземленные и что порой комики прибегают к пошлостям, чтобы рассмешить зрителя. Многое ли изменилось с тех пор, как «Парни из Баку» были на пике своей славы?

- Я не смотрю ни наше телевидение, ни зарубежное. Все, что я смотрю по телевизору - это футбол.

Что касается шуток, то я не наблюдаю за выступлениями современных «Парней из Баку» и вообще не смотрю КВН.

«Камеди клаб» мне тоже не интересен и не нравится. Над этими шутками сегодня смеется Джавид Багирзаде – мой сын.

- Что бы вы сделали в первую очередь, если бы у вас появились способности как у главного персонажа из фильма «Брюс Всемогущий»?

- Я бы сделал так, чтобы азербайджанский народ был самым образованным народом в мире. Если будет образованная нация, то у нас будет все. Все вопросы найдут свое решение.

- Наша современная молодежь. Вы довольные ею? Что бы вы им посоветовали?

- Я доволен ею. Но я не доволен взрослыми, которые, к сожалению, не создают условия, чтобы молодежь выросла культурной, образованной и правильной.

У нас в действительности интеллигентная и «породистая» молодежь, просто с ними надо работать. В наше время был комсомол, в нас вырабатывали стимулы. Сейчас наблюдается отсутствие этой системы. Именно в этом заключаются все проблемы нашей молодежи.

Из-за отсутствия системы, мы сегодня сталкиваемся с проблемами роста преступности среди молодежи. Необходимо придумывать занятия для этой категории молодежи.

Министерство молодежи и спорта, образования, здравоохранения обязаны направлять нашу молодежь на правильный путь.

- Недавно в нашем обществе бурно обсуждалась тема бакинцев и сельчан, которые перебрались в столицу. Прозвучало много мнений относительно того, что «Баку - для бакинцев» и «бакинские люди более интеллектуально развитые, чем выходцы из районов». Как бакинец, что вы можете сказать по этому поводу?

- Во-первых, хотел бы отметить, что население Баку в 1863 году составляло 7 тысяч человек.

Сегодня трехмиллионный город состоит из людей, которые приехали из различных уголков нашей страны, среди них и мои прадеды. Они перебрались в свое время в Баку из разных деревень.

Но мой отец и моя мать родились в Баку. Я и моя сестра родились в этом городе. Мои дети родились тут. Мы считаемся бакинцами.

Я не сторонник того, чтобы граждан Азербайджана делили по районам, на бакинцев и не бакинцев. Я сторонник того, чтобы людей делили на культурных и невеж. Именно по культурным, моральным качествам нужно оценивать человека, а не по месту его рождения.

Человек может прожить в Баку 50-60 лет и быть невежей - бросать мусор куда попало, грызть семечки в общественных местах и т.д. Вот и он считает себя бакинцем. Культурный сельчанин мне намного ближе, чем этот некультурный бакинец.

Проблема ребят, которые недовольны приезжими жителями столицы, в том, что они сами в первую очередь должны демонстрировать свою культуру.

В советское время те ребята, которые приезжали в Баку из деревень и районов, смотрели как одеваются городские ребята, как они чистят обувь, они видели накрахмаленные рубашки, учились завязывать галстуки и как надо идти в университеты. После окончания образования в Баку они устраивались на работу тут. Жизнь их шлифовала.

К сожалению, этим сегодня никто не занимается.

Али МАМЕДОВ

