О ситуации в зоне оползня на Баиловском склоне в Баку

2018-05-16 11:25 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В результате оползня в Баиловском жилом массиве на улице Бухтинская, 9 разрушилось несколько домов, сказал в среду находящийся на месте происшествия начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

Гаралов отметил, что здесь еще в советское время было произведено террасирование склона, и были построены дома. «Мы наблюдали, что примерно в 200 метрах к западу от домов на Бухтинской улице, в направлении поселка Бадамдар идут определенные экзогенные процессы, которым способствовали непосредственно срез склона в виде террасы, строительство домов и сточные воды. В результате разрушилось несколько домов», - сказал он.

Он добавил, что склон, где расположены дома – это территория, склонная к оползням. «Улица очень маленькая и узкая, поэтому неизвестно, какие процессы идут под домами. На территории будут проведены наблюдения, после чего будет предоставлена дополнительная информация», - сказал Гаралов.

15 мая около 20:00 на улице Бухтинская в Баиловском жилом массиве Сабаильского района Баку произошел оползень. Об этом говорится в сообщении Исполнительной власти Сабаильского района.